POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dreijähriges Mädchen hält alle auf Trab, Verfolgungsfahrt, Unfälle

Gaildorf: Fehler beim Ausparken

Eine 40 Jahre alte Mercedes-Lenkerin wollte am Dienstag kurz vor 15:00 Uhr aus einer Parklücke auf einem Supermarktparkplatz in der Gartenstraße ausparken. Gleichzeitig parkte ein 45 Jahre aller Audi-Fahrer in der Parklücke daneben ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 8.000 Euro.

Obersontheim: Fehler beim Ausfahren auf Straße

Kurz nach 17:00 Uhr am Dienstag wollte ein 26 Jahre alter Mitsubishi-Lenker von einem Grundstück auf die Straße Weinberg ausfahren. Dabei übersah er einen dort fahrenden VW Golf einer 26-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen dabei zusammen. 7.000 Euro Sachschaden waren das Resultat.

Ilshofen: Dreijähriges Mädchen auf Reisen

Am Dienstagabend kurz vor 20:00 Uhr meldete eine 29-jährige Mutter, dass ihre dreijährige Tochter bereits seit einer Stunde fehle. Beim Eintreffen einer Polizeistreife teilte die Mutter mit, dass sie erfahren habe, dass das Mädchen zuvor wohl einen unbeobachteten Moment genutzt habe und in einen Anhänger geklettert war, den die Familie zum Umzug benutzt habe. In diesem Anhänger war die Kleine dann bis nach Jagstheim bei Crailsheim gefahren. Dort wurde die Ausreißerin dann von Verwandten entdeckt. Das Mädchen hat das Abenteuer augenscheinlich unbeschadet überstanden und konnte wieder zu seiner Mutter gebracht werden.

Michelfeld: Auffahrunfall

Ein 53-jähriger Rollerfahrer war am Dienstag gegen 11:00 Uhr mit seinem Zweirad der Marke Schwalbe auf der Stuttgarter Straße in Richtung Rote Steige unterwegs. Als ein vorausfahrender 37-Jähriger seinen Dacia verkehrsbedingt abbremsen musste, übersah dies der Rollerfahrer und fuhr auf den PKW auf. Dabei stürzte der 53-Jährige von seinem Roller und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.300 Euro.

Schwäbisch Hall: Radfahrer entzieht sich Polizeikontrolle - Verfolgungsfahrt

Eine Streifenwagenbesatzung stellte am frühen Mittwochmorgen kurz vor 2.00 Uhr einen Radfahrer im Bereich des Kocherquartiers fest, der ohne Beleuchtung unterwegs war. Vom Kocherquartier bog dieser auf den ZOB ein. Die Polizeibeamten wollten den Radfahrer hier kontrollieren und stiegen dafür aus dem Fahrzeug. Der Radfahrer reagierte nicht auf die Aufforderung der Beamen anzuhalten und gab seinem Drahtesel dagegen die Sporen. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt von der Salinenstraße in die Johanniterstraße stellten die Polizeibeamten letztlich ihr Fahrzeug quer über die Fahrbahn, um dem Mann die Durchfahrt zu verwahren. Dieser fuhr auf den Dienstwagen auf und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Wie sich herausstellte, stand der 19-jährige Mann zum Zeitpunkt der Verfolgungsfahrt unter Einfluss von Betäubungsmittel und führte auch Drogen mit sich. Ihm droht nun ein Strafverfahren.

Schwäbisch Hall-Hessental: Einbruch in Schule

Zwischen Montag, 12:00 Uhr und Dienstag, 9:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu zwei Spielzeughütten einer Schule in der Wirtsgasse. Aus einer Hütte entnahmen die Eindringlinge Spielsachen, mit denen sie offenbar auf dem nahegelegenen Hartplatz spielten. Das Spielzeug, sowie ihren Müll ließen die Unbekannten anschließend liegen. An den Spielzeughütten entstand Sachschaden.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet unter 0791 400-0 um Zeugenhinweise.

