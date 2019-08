POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl und Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Weinstadt: Fahranfänger schrammt Autos

Ein 19-jähriger Fahranfänger befuhr am Dienstagmorgen gegen 7.50 Uhr mit einem VW Bus die Haldenstraße. Er kam aus unbekannten Gründen vom Fahrbahnverlauf ab und streifte zwei geparkte Autos. An geparkten Pkw Fiat und Ford sowie an dem Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10500 Euro.

Fellbach: Sattelzug streift Pkw

Der 54-jährige Fahrer eines Sattelzugs bog am Dienstag gegen 12.30 Uhr von der Marie-Curie-Straße nach rechts in die Ohmstraße ab. Hierbei schwenkte das Heckteil des Aufliegers aus und beschädigte einen geparkten Pkw Ford. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 2200 Euro.

Weinstadt-Beutelsbach: Wasserspiel beschädigt

Im Städtischen "Garten der Sinne" im Gewann Bachwiesen wurden am Wochenende aus einem dort aufgebauten Wasserspiel ein Solarpanel und eine Wasserpumpe entwendet. Die Anbauteile wurden teilweise gewaltsam demontiert. Der hierbei verursachte Schaden wurde bislang noch nicht beziffert. Hinweise zur Tat wird von der Polizei Weinstadt unter Tel. 07151/65061 erbeten.

