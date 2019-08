Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Zaunelementen sowie Bargeld, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Parkplatzunfall

Beim Befahren eines Parkplatzes in der Eduard-Pfeiffer-Straße übersah eine Pkw-Lenkerin am Montagabend gegen 19.45 Uhr den Pkw einer von rechts heranfahrenden Fahrzeuglenkerin und kollidierte mit dieser. Der Schaden wird auf ca. 2800 Euro beziffert.

Aalen: Radfahrer weicht Katze aus und stürzt

Schwere Verletzungen zog sich am Dienstagvormittag ein 50-jähriger Radfahrer zu, als er gegen 9.45 Uhr auf der Otto-Schott-Straße einer Katze auswich und dabei stürzte. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Aalen: Auffahrunfall beim Anfahren

Einen Auffahrunfall verursachte am Dienstagvormittag ein 56-jähriger VW-Lenker, als er gegen 11.15 Uhr auf der B 29 an der Ampel vor der Einmündung der Daimlerstraße beim Wiederanfahren auf den vor ihm stehenden Seat einer 43-Jährigen auffuhr.

Ellenberg: Autobahnunfall

Auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm kam es am Montagnachmittag gegen 14.35 Uhr kurz vor dem Virngrundtunnel zu einem Unfall. Im dortigen Baustellenbereich kollidierte ein Lkw-Lenker am Übergang auf die einspurige Fahrbahn beim Fahrspurwechsel mit einem dort fahrenden Pkw Audi, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro entstand.

Bopfingen: Diebstahl von Zaunelementen - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden von dem Grundstückszaun der Grundschule Schloßberg drei Zaunelemente abmontiert und entwendet. Dabei handelt es sich um metallene, verzinkte Zaunelemente von einer Länge von 2 Metern und einer Höhe von 1,7 Metern. Der Wert des Diebesgutes, das vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde, wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel. 07362/96020.

Böbingen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Einen Schaden von ca. 700 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker beim Aus- bzw. Einparken, als er zwischen Mittwoch, 21.08. und Montag, 26.08.2019 einen blauen Pkw Skoda beschädigte, der in der Bahnhofstraße abgestellt war. Hinweise bitte an den Polizeiposten Heubach, Tel. 07173 8776.

Heubach: Diebstahl von Bargeld

Ein unbekannter Dieb entwendete am 22.08.2019 gegen 07.15 Uhr an der Ecke Rechbergstraße / Stuifenstraße aus einem verloren gegangenen Geldbeutel 40 Euro Bargeld. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Heubach unter Tel. 07173/8776 entgegen.

