POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendlicher verletzt Senior - Brände - Angestellter niedergeschlagen - Tasche gewaltsam weggenommen - Unfälle

Backnang: Auffahrunfall

23000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montagabend. Gegen 17.20 Uhr befuhr ein 55-jähriger BMW-Fahrer die B 14 in Richtung Schwäbisch Hall. Vor der Einmündung Sulzbacher Straße bemerkte er infolge Unachtsamkeit zu spät den stockenden Verkehr und fuhr auf einen Pkw Peugeot auf. Dieser wiederum wurde noch auf einen davor stehenden Seat Alhambra aufgeschoben. Die Insassen in den Unfallfahrzeugen blieben unverletzt. Zwei Autos wurden abgeschleppt.

Fellbach-Schmiden: Körperverletzung - Jugendlicher trat gegen Oberschenkel

Am Montagabend lärmten Jugendliche im Park in der Fellbacher Straße. Diesbezüglich gab es gegen 20.30 Uhr auch einen Polizeieinsatz, bei dem drei Jugendliche angetroffen wurden. Die anderen der ca. 15 lärmenden Personen waren bereits weg. Nach dem Einsatz beschwerte sich ein 77-jähriger Mann bei den Jugendlichen, die wohl wieder zurückgekehrt waren. Dabei kam es zunächst zur verbalen Auseinandersetzung mit einem Jugendlichen. Dieser trat in der Folge gegen den Oberschekel des 77-Jährigen, der dabei erheblich verletzt wurde. Der aggressive Jugendliche flüchtete und der Verletzte musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Stuttgarter Straße beim Rangieren eine Straßenlaterne und flüchtete anschließend. Der Unfall wurde zwischen letzten Mittwoch und Montag verursacht. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Rudersberg: Gestürzter Motorradfahrer

Ein 24-jähriger Motorradfahrer befuhr am Montagabend gegen 19.30 Uhr die K 1883 von Mannenberg in Richtung Oberndorf. In einer scharfen Rechtskurve verlor er die Kontrolle und stürzte. Der Motorradfahrer kam in einer Haltebucht zum Liegen. Er hatte Glück und bleibt unverletzt. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Weil die Fahrbahn durch ausgelaufene Betriebsstoffe verunreinigt war, war auch die Straßenmeisterei im Einsatz.

Remshalden-Geradstetten: Brand an Maschine

Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr zu einer Firma in der Alfred-Klingele-Straße aus. Dort hatte eine Maschine aufgrund einer technischen Ursache Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch lokalisieren und löschen. Mitarbeiter waren nicht zugegen, sodass auch niemand verletzt wurde. Die Schadenshöhe kann nicht beziffert werden.

Waiblingen: Brennende Mülltonne

Ein Zeuge stellte am Dienstagmorgen gegen 0.45 Uhr in der Bahnhofstraße eine brennende Gelbe Tonne fest, die mit anderen gleichartigen Tonnen an einer Hauswand stand. Der Mann zog die Tonne von der Wand weg und löschte sie zusammen mit dortigen Bewohnern. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/9500 entgegen.

Waiblingen: Aggressiver Mann

Die Polizei wurde am Montagabend zum Bahnhof gerufen, da dort gegen 21.45 Uhr ein 24-Jähriger auf einer Treppe zu den Bahngleisen herumlag. Der deutlich alkoholisierte Mann war zunehmend aggressiv, schrie herum und beleidigte einen Passanten sowie die beiden Polizisten. Aufgrund seines uneinsichtigen Verhaltens musste der Mann in Gewahrsam und ihm Handschließen angelegt werden. Letztlich wurde er dem Rettungsdienst übergeben, der ihn ins Krankenhaus brachte.

Schorndorf: Angestellter niedergeschlagen

Drei Männer gingen am Montagabend gegen 19 Uhr in der Gottlieb-Daibler-Straße in einen afghanischen Shop und bedienten sich an Energiedrinks ohne zu bezahlen. Als sie von einem 19-jährigen Angestellten angesprochen wurden, reagierten sie sofort aggressiv und schlugen den jungen Mann nieder und bedrohten ihn mit einem Messer. Als die Polizei alarmiert wurde, ließen die Männer von ihrem Opfer ab und flüchteten. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung noch einen 19-jährigen afghanischen Tatverdächtigen dingfest machen. Die Ermittlungen zu den Tatgenossen dauern an.

Waiblingen: Tasche weggenommen

Ein alkoholisierter Mann war am Montag gegen 22.40 Uhr in der Lange Straße zu Fuß unterwegs, als er von einem 39-jährigen Mann grundlos angegriffen worden sei. Das Opfer wurde niedergeschlagen und ein Tatgenosse habe ihm eine schwarze Tasche weggenommen. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen nach den geflüchteten Dieben aufgenommen. Zeugenhinweise zum Vorfall werden von der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegengenommen.

Winnenden: Pfanddosen entwendet

Im Steinbeisweg wurden am Wochenende mehre Säcke mit Pfanddosen entwendet, die bei einer Firma im Außenbereich abgestellt waren. Der Pfandwert betrug etwa 350 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Dosen möglicherweise bereits abgegeben wurden. Hinweise zur Tat, nimmt die Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

