Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fußgänger ausgeraubt - Motorradkontrolle - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Motorradkontrolle

Eine Polizeistreife führte am Samstagnachmittag im Bereich Murrhardt Motorradkontrollen durch. Dabei wurde auf der Strecke zwischen Harbach und Murrhardt eine Gruppe Motorradfahrer ertappt, wie sie im Überholverbot ein vorausfahrendes Auto überholten. Fünf der sieben Verkehrssünder konnten von der Polizei gestoppt werden. Die Motorradfahrer müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Positiv anzumerken ist, dass sich die Biker im Gespräch mit der Polizei einsichtig waren und Verständnis für die Kontrolle hatten. Es bleibt also die Hoffnung, dass diese Kontrolle und Sanktion eine nachhaltige Wirkung erzielt hat.

Schorndorf: Auffahrunfall

Ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montag gegen 10.20 Uhr die Welzheimer Straße in Richtung Errenteria-Kreisverkehr. Er bemerkte infolge Unachtsamkeit zu spät wie der Verkehr stockte und fuhr einem Pkw Opel auf. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Wiesenstraße und streifte bei einem dortigen Supermarkt einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw Mercedes. Der Verursacher flüchte anschließend und hinterließ einen Fremdschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann, das sich zwischen Samstag und Montagmorgen ereignete, sollte sich bitte mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Schorndorf: 26-Jähriger auf Straße überfallen

Am Sonntagmorgen zwischen 03:05 und 03:20 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann im Bereich der Johann-Philipp-Palmstraße / Ecke Archivstraße zu Fuß unterwegs. Er begegnete hier drei Männer, die in unvermittelt angriffen. Das Opfer wurde geschlagen und zum leeren seiner Taschen aufgefordert. Die unbekannten Männer erbeuteten die Geldbörse und Bargeld. Von den Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor:

1. ca. 175-178cm, ca. 18 - 22Jahre, schlank, dunkel gekleidet, schwarze oder dunkelblaue Baseballmütze, Oberbekleidung war ein Regencape oder Windbreaker ohne Reißverschluss aber mit Kapuze, arabisch aussehend mit Vollbart,

2. ca. 170 - 175cm, schlank, ca. 18 - 22Jahre, dunkle Jogginghose mit Bündchen an den Knöcheln, sprach gutes Deutsch

3. ca. 18 Jahre, ca. 175-178cm, helle Hautfarbe.

Die Täter flüchteten mit der Beute in Richtung des dortigen Gymnasiums in die Archivstraße. Zeugen oder Passanten, die zu dem Vorfall Beobachtungen tätigten und sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Männer geben können, sollten sich bitte mit der Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07151/9500 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell