POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf BAB und Firmeneinbruch

Ellenberg/BAB/: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 40-Jähriger verursachte am Samstagabend kurz vor 22.30 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem er selbst leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand. Der Unfallverursacher, der zum Zeitpunkt des Unfalls unter starker Alkoholeinwirkung stand, kam mit seinem Pkw Ford Mondeo auf der BAB A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl von der Straße ab und fuhr in den abgesperrten Bereich der dortigen Baustelle. Der 40-Jährige musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen:

Westhausen: Einbruch in Firmengebäude

In der Zeit zwischen Samstagabend, 21.15 Uhr und Sonntag, 13 Uhr drangen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Robert-Bosch-Straße ein. Im Gebäude brachen die Täter mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten, wobei sie sich auch an einem Tresor zu schaffen machten. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten die Einbrecher mehrere tausend Euro und verursachten zudem einigen Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel.: 07361/5800 um sachdienliche Hinweise.

