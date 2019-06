Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mutmaßlicher Altmetall-Dieb von Polizeihund gestellt

Essen (ots)

45479 MH.-Broich: Am Dienstag, 18. Juni gegen 17.45 Uhr, brach ein 35-Jähriger auf das Gelände eines Recycling-Unternehmens am Steinhoffsweg ein. Die alarmierte Polizei suchte das Gelände sowie angrenzende Bahngleise und ein weiteres Grundstück nach dem Verdächtigen ab. Mit Hilfe eines Diensthundes konnte der Mann schließlich in einem Gebüsch aufgespürt werden. Als er versuchte zu fliehen, biss der Diensthund dem 35-Jährigen in den rechten Fußknöchel und stellte den Mann.

Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Der 35-Jährige hatte einen Rucksack bei sich, in dem sich verschiedene Einbruchswerkzeuge befanden. Außerdem fanden die Beamten auf dem Gelände einen weiteren Rucksack, in dem sich Altmetall befand. Das Werkzeug und die mutmaßliche Beute wurden sichergestellt. Der 35-Jährige wurde nach seiner Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen. /bw

