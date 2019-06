Polizei Essen

POL-E: Essen: Fünf Verletzte nach Unfall auf Helmholtzstraße

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 18. Juni, wurden auf der Helmholtzstraße fünf Personen verletzt. Gegen 16 Uhr fuhr ein 19-jähriger Golf-Fahrer auf der Oberdorfstraße Richtung Helmholtzstraße und überholte auf dem rechten Fahrstreifen eine 52-jährige Autofahrerin. Als der 19-Jährige vor der 52-Jährigen nach links einscherte, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW.

Der 32-jährige BMW-Fahrer versuchte noch, dem Golf auszuweichen und fuhr dabei in einen am Straßenrand geparkten Nissan. Der Golf-Fahrer und der BMW-Fahrer wurden leicht verletzt. In dem BMW befanden sich noch eine 31-Jährige und ihre acht und elf Jahre alten Söhne. Die Drei wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Helmholtzstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Der 19-jährige VW-Fahrer war nicht im Besitz eines Führerscheins. Außerdem konnte bislang nicht geklärt werden, wer Eigentümer des Golfs ist - daher wurde der Wagen sichergestellt. /bw

