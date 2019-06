Polizei Essen

POL-E: Essen: Großer Brand in Hotelzimmer - Zwei Personen schwer verletzt gerettet - Kripo ermittelt

Essen (ots)

45143 E-Altendorf: Nach einem schweren Zimmerbrand in einem Hotel an der Altendorfer Straße heute Morgen (19. Juni), ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Die Leitstelle der Feuerwehr informierte die Polizei heute Morgen gegen 1 Uhr über einen Brandmeldealarm in einem Hotel. Die zunächst eintreffenden Beamten stellten starke Rauchentwicklung und Feuerschein aus einem Hotelzimmer im Obergeschoss fest. Einige Hotelgäste waren bereits auf den davor befindlichen Parkplatz geflüchtet.

Auf dem Hotelflur vor dem betroffenen Zimmer stieß ein 28-jähriger Polizeibeamter zu einem 54-Jährigen, der bereits versuchte, gewaltsam die Zimmertür zu öffnen. Aus dem Zimmer vernahmen sie laute Schreie mehrerer Personen.

Auch zusammen schafften sie es nicht, die Zimmertür zu öffnen. Über ein Vordach gelang es ihnen, ein gekipptes Fenster des Zimmers zu erreichen und dieses komplett zu entriegeln. Mithilfe mehrerer Feuerlöscher gelang es dem Polizisten, die Flammen einzudämmen. Aufgrund der extrem starken Hitzeentwicklung verletzte sich der 28-jährige Beamte beim Öffnen des Fensters leicht.

Eine 33-Jährige lief auf das geöffnete Fenster zu und konnte durch die beiden Männer aus dem Zimmer gezogen werden. Um der orientierungslosen Frau den Weg zum Fenster zu zeigen, nutzte der Polizist seine Taschenlampe, lehnte sich in das Zimmer und erleuchtete den Boden.

Die schwerverletzte 33-jährige Essenerin teilte dem Beamten noch mit, dass sich eine weitere Person im Zimmer aufhält, ehe sie durch weitere couragierte Hotelgäste in das nicht betroffene Nebenzimmer gebracht wurde.

Die Feuerwehr hatte sich in den wenigen Minuten bereits komplett aufgebaut und einen Brandbekämpfer mittels Drehleiter zum Fenster hinaufgeschickt. Sofort eilte der Feuerwehrmann in das stark verrauchte Zimmer, entdeckte den 32-jährigen Mann und brachte ihn zum Fenster, wo er von dem Polizisten entgegengenommen wurde. Die beiden geretteten Personen wurden in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert.

Sowohl der 54-jährige Zeuge als auch der 28-jährige Polizeibeamte mussten aufgrund leichter Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Beamte konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen und setzte seinen Dienst fort.

Durch den Brand wurde beinah das komplette Zimmer zerstört. Die Kripo hat nun die Ermittlungen aufgenommen und das Zimmer versiegelt. Noch ist unklar, wieso es in dem Zimmer gebrannt hat. / ChWi

