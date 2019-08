POL-AA: Ostalbkreis: Täterhinweise zu Brand gesucht, Unfälle, Fahrraddiebstahl

Polizeipräsidium Aalen

Lauchheim: Zeugenhinweise zu Brand gesucht

Wie bereits am Samstag berichtet (siehe angefügte Ursprungsmeldung), brannten am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr im Bereich des Parkplatzes gegenüber dem Friedhof in der Lippacher Straße 26 Heulagen und fünf Strohballen. Es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Zusätzlich stehen Entsorgungskosten in noch unbekannter Höhe an. Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Ermittlungen werden vom Polizeiposten Westhausen geführt, der unter Telefon 07363/919040 um Hinweise auf den Täter sucht. Zudem wurde vom Geschädigten für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 800 Euro ausgesetzt. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Ausgeschlossen ist die Belohnung auch für einen eventuellen Tatbeteiligten.

Ursprungsmeldung vom 24.08.19-10.45 Uhr: Lauchheim: Strohballen mutwillig in Brand gesetzt

In der Samstagnacht um 03.02 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Brand ausrücken. Unbekannte zündeten 26 Heulagen und 5 Strohballen an, die fast komplett abbrannten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 bis 3.000.- Euro. Die FFW Lauchheim und Röttingen waren mit 24 Mann und 4 Fahrzeugen im Einsatz.

Aalen-Wasseralfingen: Beim Vorbeifahren gestreift

Auf der Rembrandtstraße in Fahrtrichtung Kolpingstraße streifte ein Pkw-Lenker am Montagvormittag gegen 8.30 Uhr in einer Rechtskurve mit seinem Anhänger einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, an welchem dadurch die Stoßstange teilweise abgerissen wurde.

Aalen: Parkplatzrempler

Auf einem Kundenparkplatz in der Heinrich-Rieger-Straße beschädigte eine 84-jährige Fahrzeuglenkerin am Montag gegen 9.20 Uhr beim Vorwärtseinparken einen daneben geparkten Pkw am rechten hinteren Kotflügel.

Rosenberg: Pkw streift Lkw

Eine 58-jährige Autofahrerin geriet am Montagvormittag gegen 11.40 Uhr beim Befahren der K 3321 in Richtung Unterknausen in einer ansteigenden Rechtskurve zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn, wo sie einen entgegenkommenden Lkw mit ihrer linken Fahrzeugseite streifte. Der dabei abgerissene Außenspiegel ihres Fahrzeuges schleuderte durch das geöffnete Fahrerfenster in den Pkw und verletzte die Fahrerin leicht am Kopf. Der Lkw geriet nach der Kollision in den Grünsteifen, überfuhr einen Leitpfosten und kam wenige Meter danach zum Stehen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 7000 Euro beziffert.

Ellwangen: Mountainbike entwendet

Zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr und Samstagmorgen, 4 Uhr wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke CUBE entwendet, das unverschlossen vor einem Wohnhaus im Geschwister-Scholl-Weg abgestellt war. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Mögglingen: Auffahrunfall

Einen Gesamtschaden von ca. 5500 Euro verursachte am Montagmorgen ein 29-jähriger Ford-Lenker, als er gegen 5.40 Uhr auf der B 29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd auf einen 36-jährigen Ford-Lenker auffuhr, der verkehrsbedingt auf Höhe der Einmündung zur L 1165 angehalten hatte.

Schwäbisch Gmünd: Gesundheitliche Probleme führten zu Unfall

Als am Montag eine 79-jährige Hyundai-Lenkerin gegen 12 Uhr die Buchstraße in Richtung Stadtmitte befuhr, wollte sie aufgrund plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand anhalten. Dabei stieß sie gegen einen geparkten Pkw, der durch den Aufprall noch auf einen weiteren geparkten Pkw aufgeschoben wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert. Für die Unfallverursacherin wurde vorsorglich ein Krankenwagen angefordert.

