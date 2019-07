Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Versuchter Diebstahl aus Pkw

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Dienstag, 02. Juli 2019, aus einem VW Passat das Radio mit integriertem Navigationsgerät zu entwenden. Es blieb bei einem Versuch. Die Tat ereignete sich an der Katharinenstraße.

Lindern - Hauseingangstür beschädigt

Am 02. Juli 2019 beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von 08.45 Uhr bis 14.00 Uhr eine Hauseingangstür an der Alten Schulstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957/311) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 02. Juli 2019 befuhr der bislang unbekannte Fahrer eines Sattelzuges gegen 10.32 Uhr die Lange Straße und beschädigte hierbei eine Straßenlaterne. Der Fahrer begutachtete noch den Schaden, setzte seine Fahrt dann jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Essen - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 02. Juli 2019 wollte ein 48-jähriger Essener gegen 12.40 Uhr mit seinem Skoda Octavia Kombi vom Calhorner Kirchweg nach rechts auf die Bevener Straße aufbiegen. Hierbei übersah der Essener eine 30-jährige Fahrradfahrerin aus Essen, die mit ihrem Fahrrad den linken Radweg der Beverner Straße in Richtung Bevern befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

