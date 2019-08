Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeieinsatz wegen unbezahlter Zeche - Einbruch - Ölfilm auf der Rems - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Wohnungseinbruch

Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um zwischen letzten Montag und Freitag in der John-Mott-Straße in ein Wohnhaus einzubrechen. Hierzu hat der Dieb einige Türschlösser aufgebrochen. Aus dem Gebäude entwendete er den ersten Feststellungen nach Schmuck mit Wert von ca. 1000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Oppenweiler: Vandalismus

Ein 60-jähriger Mann beschädigte am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr bei einer Gaststättte in der Hauptstraße Tische, Aschenbecher und Blumen. Zudem riss er in der Schlossstraße am Gebäude einer Zahnarztpraxis ein Hinweisschild ab. Bei der Gaststätte wurden noch Sitzpolster, Tischdecken und Pfanddosen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 1500 Euro. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den Tatverdächtigen eingeleitet.

Schorndorf: Zeche blieb unbezahlt

Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr wurde die Polizei zu einer Gaststätte gerufen, nachdem ein Betrunkener seine Zeche nicht bezahlte. Die Polizei beabsichtigte zur Konfliktlösung zusammen mit dem Schuldner zur Bank zu gehen, damit er dort sein Geld holen könne. Auf dem Weg dorthin wurde er gegen die eingesetzten Beamten aggressiv. Weil er sich nicht beruhigte, wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Er wehrte sich massiv gegen die Maßnahme und beleidigte die eingesetzten Beamten fortwährend. Ein Beamter wurde bei den Handgreiflichkeiten leicht verletzt. Gegen den 57-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand und Beleidigung eingeleitet.

Leutenbach: Unfallflucht

Im Eichenweg wurde zwischen Freitag- und Samstagabend ein Pkw Audi beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer fuhr gegen das hintere Fahrzeugeck und verursachte dabei einen Fremdschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Ohne diesen zu melden, flüchtete er unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher wird nun von der Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940 erbeten.

Korb: Unfallflucht

Zwischen Freitagabend 19 Uhr und Samstagabend 19.30 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Pkw Ford, der in diesem Zeitraum in der Lindenstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500.

Korb: Radfahrerin bei Sturz verletzt

Nach einem Sturz musste eine 24-jährige Radfahrerin zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die junge Frau befuhr mit ihrem Pedelec am Sonntagabend gegen 22 Uhr die Winnender Straße, von wo aus sie nach rechts in die Sörenbachstraße abbog. Dabei kam sie mit dem Rad gegen den Bordstein und stürzte zu Boden. An ihrem Pedelec entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Weinstadt-Endersbach: Ölfilm auf der Rems

Am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr verständigte eine 54-Jährige die Polizei, nachdem sie festgestellt hatte, dass auf der Rems ein Ölfilm vorhanden war. Nach ersten Überprüfungen dürfte das Öl aus einer Turbine eines dortigen Wehrs ausgetreten sein. Die Feuerwehr war deshalb im Einsatz, die eine Ölsperre errichteten und das wassergefährdende Gebinde absaugten.

