Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: B19/Abstgmünd - Vorfahrt missachtet - vier Verletzte

Aalen (ots)

Vorfahrt missachtet - 4 Personen verletzt Abtsgmünd Am Sonntagmittag, gegen 12:52 Uhr, befuhr ein 89-jähriger Opel-Lenker die L 1073 in Richtung Abtsgmünd-Schäufele und B 19. An der Einmündung zur B 19 wollte er nach links in diese einbiegen und übersah hierbei einen aus Richtung Abtsgmünd kommenden Toyota eines 51-Jährigen Bei Kollision der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich wurden die beiden Fahrer leicht verletzt. Die 90-jährige Beifahrerin im Opel, sowie die 53-jährige Beifahrerin im Toyota wurden schwer verletzt und mussten in eine Klinik eingeliefert werden. Hierzu waren der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und einem Notarzt und die Feuerwehr mit 4 Löschfahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Die B 19 musste zur Bergung der Fahrzeuge und zur Straßenreinigung durch die Straßenmeisterei bis 14.52 Uhr gesperrt werden. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beträgt 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell