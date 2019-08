Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 08.30 Uhr: Verkehrsunfälle

Beim Überholen zusammengestoßen Ellwangen Ein 58-jähriger Mercedes-Lenker befuhr am Samstagvormittag, gegen 10.45 Uhr, die L 1060 in Richtung Röhlingen. Kurz vor Röhlingen wollte er einen Traktor mit Anhänger überholen und übersah hierbei einen entgegen kommenden VW eines 55-Jährigen. Als er wieder hinter dem Traktor einscheren wollte, um einen Zusammenstoß zu verhindern, fuhr er auf den Anhänger des Traktors auf. Dabei schleuderte sein eigener Anhänger in den Gegenverkehr und prallte gegen den VW. Bei den Kollisionen entstand ein Sachschaden von 15000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen Schwäbisch Gmünd Am frühen Sonntag, gegen 01.19 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mercedes-Lenker die B 29 in Richtung Aalen. Auf Höhe des Industriegebietes Betzfeld kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der 40_jährige blieb bei dem Unfall zum Glück unverletzt. An seinem Mercedes entstand erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro.

