Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stand 10.30 Uhr

Aalen (ots)

Lauchheim: Strohballen mutwillig in Brand gesetzt

In der Samstagnacht um 03.02 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Brand ausrücken. Unbekannte zündeten 26 Heulagen und 5 Strohballen an, die fast komplett abbrannten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 bis 3.000.- Euro. Die FFW Lauchheim und Röttingen waren mit 24 Mann und 4 Fahrzeugen im Einsatz.

Neresheim: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Fr., 23.08.19, um 18.05 Uhr, befuhr der 29-jährige Audi Fahrer die Neresheimer Straße in Richtung Bahnhofstraße. Auf Höhe der Einmündung Fuchsgasse wollte er nach links in diese abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der in gleiche Richtung fahrende 18-jährige Fahrer eines VW zu spät und fuhr auf den Audi auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8.000.- Euro.

Heubach: Vorfahrt missachtet, hoher Sachschaden

Die 26-jährige VW Golf Fahrerin befuhr am Freitag gegen 15.15 Uhr die Ortsumfahrung Heubach von Mögglingen kommend in Fahrtrichtung Flugplatz. Die von Böbingen kommende 79-jährige Ford-Fahrerin fuhr auf die Kreuzung Böbinger Straße / Ortsumfahrung zu. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der 26-jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Durch die seitliche Aufprallwucht geriet der Golf auf die Gegenfahrspur und drohte zu kippen. Dies konnte die Fahrerin durch geschicktes Gegenlenken aber verhindern. Glücklicherweise blieben beide Fahrerinnen unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000.- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell