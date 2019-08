Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ein UNfall

Aalen (ots)

Crailsheim: PKW vs. LKW

Ein 55 Jahre alter Renault-Fahrer war am Freitag gegen 8:30 Uhr auf der Friedrichstraße unterwegs, von der er nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er einen auf der Bahnhofstraße in Richtung Haller Straße fahrenden Daimler-LKW eines 39-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

