Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsätze - Vadalismus - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Vandalismus

In einer Gartenanlage bei der Siebenkniestraße haben unbekannte Vandalen zwischen Sonntag und Donnerstag verschiedenstes Inventar demoliert. U.a. wurde ein Glastisch, Solarlampen , Vordächer, eine Gartenbank und Zwergfiguren zerstört. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Althütte: Rückschaupflicht missachtet

Ein Passat-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 7.30 Uhr die L 1120 zwischen Lutzenberg und Kallenberg. Als er einen vorausfahrenden Lkw überholen wollte und hierzu nach links ausscherte, übersah er einen links neben ihm fahrenden Fahrer eines VW Sciroccos, der sich bereits im Überholvorgang befand. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Der Pkw Scirocco war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Backnang: Feuerwehreinsatz

Eine Restmüllpresse auf einem Firmengelände in der Gerberstraße fing am Donnerstagmittag gegen 15.30 Uhr Feuer. Ein betriebseigener Löschtrupp konnte bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr die offenen Flamen bereits ablöschen. Die örtliche Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 16 Mann im Einsatz. Mittels eines Baggers wurde der Container letztlich geleert um mögliche Glutnester auszuräumen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Ob Schaden am Container entstand, ist nicht bekannt.

Winnenden: Auto beschädigt

Ein auf einem Parkplatz in der Lindenstraße geparkter Pkw Chevrolet des Typs Kalos wurde am Donnerstag mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter drückte das Schloss der Fahrertüre nach innen und verursachte hierbei erheblichen Sachschaden. Das Öffnen der Tür gelang dem Täter nicht. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Weissach unter Tel. 07191/352624 entgegen.

Plüderhausen: Baum umgesägt

Eine beim Badesee frisch gepflanzte ca. 6 Meter große Flatterulme wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen umgesägt. Der Schaden wurde auf 350 Euro beziffert. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei unter Tel. 07181/81344 melden.

Waiblingen: Brennender Container

Ein Altkleidercontainer wurde am Donnerstagabend in Brand gesetzt. Die Feuerwehr und Polizei wurden gegen 22.50 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr musste letztlich den Container mittels eines Trennschleifers öffnen, um den Inhalt sicher abzulöschen. Mittarbeiter der Stadt beseitigten letztlich den Müll. Die Polizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07151/950422 entgegengenommen werden.

Weinstadt-Schnait: Unfallflucht

In der Lessingstraße wurde am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 12.45 Uhr ein geparkter Pkw Smart beschädigt. Der unbekannte Fahrer eines roten Kleinwagens vermutlich mit Stuttgarter Zulassung stieß gegen das Fahrzeugheck des stehenden Autos und verursachte dabei einen Fremdschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hin weise auf den geflüchteten Autofahrer wird von der Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell