Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, körperliche Auseinanderwetzung, Einbruch

Aalen (ots)

Mögglingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Eine 19-jährige Ford-Fahrerin übersah am Donnerstag gegen 9.30Uhr beim Fahrstreifenwechsel auf der B29-Umfahrung einen neben ihr fahrenden Lkw. Bei dem Zusammenstoß entstand rund 11.000 Euro Schaden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Rund 4000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Donnerstagabend im Pfitzerkreisel ereignete. Eine 60-Jährigefuhr mit ihrem Alfa Romeo gegen 21.45Uhr von der Pfitzerstraße kommend in den Kreisel ein und übersah hierbei den Citroen einer 22-Jährigen.

Schwäbisch Gmünd: Handfeste Auseinandersetzung

Zwei 18-Jährige gerieten am Donnerstagnachmittag am Bahnhofsplatz wegen einer ausgeliehenen und wohl zu spät zurückgegebenen Busfahrkarte in einen handfesten Streit. Hierbei trugen die beiden Streithähne gegen 17 Uhr jeweils Gesichtsverletzungen davon, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Beiden droht nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Essingen: Einbruch

Unbekannte drangen am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 23.20 Uhr in ein Wohnhaus in der Erlenhalde ein. Die Täter brachen im Gebäude Türen auf und durchsuchten zwei Wohnungen. Bislang ist nicht bekannt, ob Gegenstände entwendet wurden. Das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel.: 07361/5240 um sachdienliche Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge.

Aalen: Drei Verletzte bei Unfall

Ein Schwer- und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr ereignete. Am Straßenrand der Leintalstraße (L1080) gingen eine 56-jährige Frau und ihr 59 Jahre alter Mann zu Fuß von Rodamsdörfle in Richtung Dewangen. Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer, der in die gleiche Richtung unterwegs war, kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit am Ende einer langgezogenen Rechtskurve so weit auf die Gegenfahrbahn, dass er die beiden Fußgänger von hinten erfasste. Alle drei Personen stürzten zu Boden; das Motorrad schleuderte rund 30 Meter weiter. Während der Unfallverursacher und die 55-Jährige das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte, musste der 59-Jährige stationär aufgenommen werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Kurz vor 15 Uhr wechselte am Donnerstagnachmittag eine 87-Jährige mit ihrem Pkw Hyundai auf der Friedrichstraße die Fahrspur. Dabei übersah sie den Pkw Renault eines 72-Jährigen und streifte diesen. Es entstand Sachschaden, beide Fahrer blieben unverletzt.

Aalen: Parkrempler

Beim Einparken ihres Pkw Kia beschädigte eine 30-Jährige am Donnerstagvormittag gegen 10.40 Uhr einen in der Rathaus-Tiefgarage abgestellten Pkw VW Golf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Westhausen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 59-Jähriger seinen Pkw VW Tiguan am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr auf der B 290 Höhe Frankenreute anhalten. Ein 54-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Lkw auf. Bei dem Unfall erlitt der 59-Jährige leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Ellwangen: Radfahrer von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen zog sich ein 19 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend zu. Der junge Mann wurde gegen 21.20 Uhr vom Pkw Fiat eines ebenfalls 19-Jährigen erfasst, als dieser von einer Tankstelle kommend, auf die Haller Straße einfuhr.

Neuler: Unfall beim Überholen

Auf rund 21.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18.15 Uhr entstand. Mit seinem Pkw VW Kombi überholte ein 38-Jähriger auf der Kreisstraße 3234 zwischen dem Schöneberger Hof und Leinenfirst einen silbergrauen Kastenwagen, obwohl die Strecke im dortigen Bereich unübersichtlich ist. Die 33 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW wich nach rechts aus, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Die 33-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Ellwangen, das die Unfallbearbeitung übernommen hat, bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des silbergrauen Kastenwagens, sich unter Tel.: 07961/9300 zu melden.

Rosenberg: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Eulenbuch / Kreisstraße 3234 missachtete ein 47-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr die Vorfahrt eines von rechts kommenden 36 Jahre alten Fahrers eines Kleintransporters. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Unfallverursacher verletzt; seine 14-jährige Sozia und der 36-Jährige blieben unverletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell