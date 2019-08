Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Handtasche entrissen, Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unbekannter entriss Frau Handtasche

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag, um 06:30 Uhr in der Zwerenbergstraße einer 28 Jahre alten Fußgängerin die Handtasche entrissen. Die Frau war mit dem Stadtbus Linie 1 von der Innenstadt bis zur Haltestraße Oberbettringer Straße / Zwerenbergstraße gefahren und dort ausgestiegen. Hierbei wurde sie nach ihren Angaben von einem 20 bis 25 Jahre alten Mann verfolgt, der ebenfalls im Bus gesessen hatte. Er sprach die 28-Jährige an und hielt sie im weiteren Verlauf fest, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Anschließend entriss er der Frau die Handtasche und flüchtete. In der Handtasche hatten sich Bargeld und persönliche Dokumente befunden.

Eine Fahndung mit mehreren Streifen verlief erfolglos, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der Täter sprach deutsch, hatte dunklen Teint, arabisches Aussehen, war circa 175 - 180 cm groß und schlank. Er hatte dunkle, kurze Haare und war mit einer langen, engen Jeanshose, und einer Jeansjacke bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter machen können, Täter oder Opfer im Bus gesehen haben oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Aalen, Telefon 07361/580-0 zu melden.

Aalen-Unterrombach: Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Den Außenspiegel eines geparkten Pkw Fiat hat zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag ein unbekannter Fahrzeugführer in der Badgasse abgefahren. Der Unbekannte Unfallverursacher war offensichtlich in Richtung Freibad unterwegs und hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/524-0.

Neresheim: Zusammenstoß beim Abbiegen

Eine 52 Jahre alte VW-Lenkerin befuhr am Donnerstag um 08:28 Uhr die Straße Am Bennenberg und wollte nach rechts in die Abt-Angehrn-Straße abbiegen. Hierbei stieß sie mit einem Toyota eines 36-Jährigen zusammen, der ihr auf der engen Straße entgegenkam. Der Sachschaden wurde auf circa 5.000 Euro beziffert.

