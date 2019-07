Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: ohne Führerschein gefahren

Schlägerei in der Colchester Anlage - Zeugen gesucht

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Niederscheld - ohne Führerschein gefahren

Am Freitag (26.07.2019), um 03:15 Uhr kontrollierten Dillenburger Polizisten einen 26-Jährigen in seinem grauen Opel Corsa. Bei der Kontrolle im Tannenweg stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen am Corsa nicht für den Opel ausgegeben waren. Eine Überprüfung ergab, die angebrachten Kennzeichen wurden einige Tage zuvor gestohlen, außerdem verfügte der Corsa über keinen Versicherungsschutz. Offenbar hat der, aus einem Dillenburger Stadtteil, stammende Fahrer die Kennzeichen gestohlen und an seinem Opel angebracht, um den Anschein einer ordnungsgemäßen Zulassung zu erwecken. Der 26-Jährige ist zudem nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Wetzlar - Schlägerei in der Colchester Anlage / Zeugen gesucht

Bereits am Mittwoch, den 03.07.2019, kam es in der Colchester Anlage zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Gegen 14.15 Uhr gerieten die Streithähne zunächst in einen verbalen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. In diesem Zusammenhang sucht die Wetzlarer Polizei ein Ehepaar, das mit einem Hund in der Parkanlage spazieren ging und den Vorfall mitbekommen hat. Außerdem werden weitere Zeugen gesucht, die den Streit beobachtet haben oder Angaben zu der Auseinandersetzung machen können. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

