Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: 18 Prozent der Fahrzeugführer zu schnell

Exibitionist entblößt sich

Parkplatzrempler

Außenspiegel von Fiesta zerstört

Geschwindigkeitskontrollen

Dillenburg (ots)

Bischoffen-Niederweidbach, B277 - 18 Prozent der Fahrzeugführer zu schnell

Die Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 277 in Höhe Niederweidbach machen es deutlich: Kontrollen sind wichtig!

Am Mittwoch (24.07.2019) führten Polizisten des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf Bundesstraßen gilt die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Zwischen 05:30 Uhr und 10:30 Uhr passierten 434 Fahrzeuge den Messbereich. 56 Fahrzeugführer wurden mit einer Überschreitung von bis zu 120 km/h gemessen, sie müssen mit einem Verwarngeld rechnen. 22 Fahrer fuhren zwischen 121 km/h und 140 km/h. Auf sie kommt nun ein Bußgeld zu. 4 Fahrzeugführer überschritten die zugelassene Höchstgeschwindigkeit um mehr als 41 km/h. Zwei Autofahrer blitzten die Polizisten mit 146 km/h und zwei weitere mit 150 km/h. Alle vier Kraftfahrer erwartet jeweils ein Bußgeld und ein vierwöchiges Fahrverbot.

Mittenaar-Offenbach - Exibitionist entblößt sich

Gestern Abend (24.07.2019), um 18:45 Uhr teilte eine 22-jährige Frau über Notruf der Polizei mit, dass ein Mann im Bereich der Straße "Am Seifen" in seinem Auto sitze und sexuelle Handlungen an sich vornimmt. Herborner Polizisten machten sich auf den Weg nach Offenbach und trafen den 29-jährigen in seinem Audi an. Die Ordnungshüter kontrollierten den Mann. Er räumte ein, sein Geschlechtsteil entblößt und gezeigt zu haben. Bereits am Nachmittag war er im Bereich der Grillhütte in Herborn-Seelbach in gleicher Weise aufgefallen. Der Audi-Fahrer zeigte sich gegenüber den Vorwürfen der Polizisten völlig uneinsichtig. Der Mann führte keine Ausweispapiere mit sich. Die Polizisten nahmen ihn zur Identitätsfeststellung mit zur Herborner Wache. Da sich Hinweise auf den Konsum von Drogen ergaben, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Der 29-Jährige war mit der Entnahme seines Blutes nicht einverstanden und leistete Widerstand. Ein Polizist verletzte sich an der Hand und begab sich zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Nach den polizeilichen Maßnahmen, verließ der junge Mann die Polizeistation. Gegen ihn wird nun wegen Exhibitionistischen Handlungen und dem Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt.

Mittenaar-Offenbach: Parkplatzrempler

Am Dienstag (23.07.2019) parkte die Besitzerin eines Skoda Oktavia ihr Auto auf dem Aldi-Parkplatz an der Bundesstraße 255. Zwischen 14:20 Uhr und 14:45 Uhr streifte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein Unbekannter den schwarzen Skoda. Er hinterließ Kratzer an der Tür und am Kotflügel hinten rechts. An dem Oktavia stellten die Ordnungshüter roten Farbabrieb fest. Der Unfallfahrer flüchtete. Die Herborner Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer kann Angaben zu dem roten Auto des Unbekannten machen? Dieses müsste an der Stoßstange einen größeren Lackabrieb haben. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn - Außenspiegel von Fiesta zerstört

Unbekannte machten sich zwischen Dienstag (23.07.2019), 13:00 Uhr und Mittwoch (24.07.2019), 09:30 Uhr an einem Ford Fiesta zu schaffen. Der schwarze Pkw parkte auf einem Parkplatz am Schulberg. Die Vandalen beschädigten den rechten Außenspiel des Autos und hinterließen einen Schaden von 200 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar-Bechlingen: A45 -Geschwindigkeitskontrollen

Die Polizeiautobahnstation Mittelhessen führte am Dienstag (23.07.2019), gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei, Geschwindigkeitsmessungen auf der A45 in Fahrtrichtung Dortmund durch. Auf der Talbrücke Bechlingen gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h für Lkws. Die Ordnungshüter blitzten zwischen 09:10 Uhr und 12:10 Uhr insgesamt 190 Fahrzeuge. Auf diese kommt nun ein Bußgeld zu. Über das Kennzeichen werden die Fahrzeughalter ermittelt. Sie bekommen einen Bußgeldbescheid zugesandt. Dieses Verfahren funktioniert bei ausländischen Fahrzeugen nicht. Die Polizisten halten diese vor Ort an. Während der Kontrolle, am Dienstag, fuhren 27 ausländische Lkw´s durch die Messstelle. Die Brummifahrer mussten vor Ort ihr Bußgeld bezahlen. Ein ausländischer Lkw-Fahrer hatte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis, er musste eine Sicherheitsleistung von 500 Euro errichten.

