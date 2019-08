Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim: Unfall unter Drogeneinfluss und Drohungen im Krankenhaus

Crailsheim (ots)

Ein 21 Jahre alter Syrer hat in der Nacht zum Donnerstag damit gedroht sich in Brand zu setzen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 23:00 Uhr hatte ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer in der Tiefenbacher Straße bei einem Auffahrunfall mit einem vorausfahrenden BMW einen Sachschaden von circa 5.000 Euro verursacht. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung des Unfallverursachers, der durch einen Drogenschnelltest erhärtet wurde. Daraufhin wurde der Führerschein des Mannes einbehalten und eine Blutentnahme in einer Klinik veranlasst.

Nach der Blutentnahme weigerten sich gegen 01:30 Uhr der 20-Jährige und seine beiden Begleiter im Alter von 21 und 29 Jahren das Krankenhaus trotz Platzverweis zu verlassen und wurden zunehmend aggressiv. Die eingesetzten Polizeibeamten mussten Pfefferspray einsetzen, um die Männer aus dem Krankenhaus zu befördern.

Der 21-Jährige Begleiter, bei dem es sich um einen Syrer handelt, befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und drohte nun über Notruf sich und alles andere in Brand zu setzen. Er wurde weshalb in Beseitigungsgewahrsam genommen und musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Eine konkrete Gefahr für andere Personen im Krankenhaus hatte nicht bestanden. Die Polizei war mit vier Streifenbesatzungen im Einsatz.

Den Männern drohen nun Strafverfahren, die Ermittlungen dauern an.

