POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Arbeitsunfall, Frontalzusammenstoß mit Traktor und weitere Unfälle

Crailsheim: Unfallfluchten schnell geklärt

Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch gegen 20:20 Uhr, wie eine BMW-Fahrerin in der Konrad-Adenauer-Straße aus einem Grundstück auf die Straße ausfuhr und dabei mit einem geparkten Toyota Corolla zusammenstieß. Anschließend stieg die Frau aus, betrachtete den Schaden und entfernte sich vom Unfallort. Der Schaden an dem Toyota wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Frau konnte aufgrund des Zeugenhinweises ermittelt werden. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu.

Eine weitere Unfallflucht hatte sich am Mittwoch, bereits um 19:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Haller Straße ereignet. Eine 56 Jahre alte Citroen-Fahrerin war rückwärts aus einem Parkplatz ausgefahren und hierbei mit einem vorbeifahrenden Fiat eines 54-Jährigen zusammengestoßen, der möglicherweise zu schnell unterwegs war. Der Fiat-Lenker interessierte sich offensichtlich nicht für den Unfall und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Er wurde von einem Motorradfahrer verfolgt und angehalten. An den Fahrzeugen war ein Sachschaden von 2.500 Euro entstanden. Gegen die 56-Jährige wurde Bußgeldverfahren und gegen den 54-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

Kirchberg an der Jagst: Zusammenstoß an Kreuzung

Auf der K 2500 befuhr am Mittwoch gegen 12:00 Uhr ein 29 jähriger Dacia-Fahrer aus Richtung Herboldshausen in Richtung Saurach. Ein 92-jähriger Opel-Fahrer war aus Triensbach kommend in Richtung Buch und übersah an der Kreuzung zur K 2500 den Dacia. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der 20-jährige Beifahrer im Dacia leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Ilshofen: Lkw mit Anhänger nach Unfallflucht gesucht

Einen Sachschaden von 5.000 Euro hat am Mittwochnachmittag ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw mit Anhänger verursacht. Der Unbekannte hatte um 16:48 Uhr die Straße Am Markt befahren und hatte beim Linksabbiegen einen geparkten VW Touran erheblich beschädigt. Nach dem Unfall hatte der Lkw-Fahrer seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-555.

Obersontheim: Mann nach Arbeitsunfall mit Rettungshubschrauber in Klinik

Verbrennungen hat am Mittwochabend ein 26 Jahre alter Arbeiter in einer Firma in der Eberhard-Herzog-Straße erlitten. Der Mann hatte gegen 20:00 Uhr Reparaturarbeiten an einer Spritzgussmaschine durchgeführt, als heißer Kunststoff aus einer verstopften Düse spritzten und auf die Unterarme und Hände des Mannes liefen. Der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Gaildorf: Frontalzusammenstoß mit Traktor

Schwere Verletzungen hat am Mittwochabend ein 58 Jahre alter Autofahrer bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Traktor erlitten. Der Mann hatte um 21:20 Uhr mit seinem Pkw, Seat die B 19 von Ottenbach in Richtung Rosengarten-Westheim befahren, als er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholten wollte. Hierbei hatte er einen entgegenkommenden Traktor, Fendt eines 67-Jährigen übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. An dem Seat war ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstanden, er musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Traktor wurde auf 15.000 Euro beziffert, auch dieser musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall waren Rettungsdienst, Feuerwehr, Abschleppdienst und Polizei im Einsatz.

