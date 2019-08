Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Fußgänger ausgewichen

Wegen eines Fußgängers musste am Mittwochmorgen eine Autofahrerin ausweichen und hat hierbei den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkws gestreift. Die 20 Jahre alte Hyundai-Fahrerin war um 07:55 Uhr auf der Kreisstraße 3238 von Reichenbach in Richtung Dewangen unterwegs, als ihr am rechten Fahrbahnrand ein Fußgänger entgegenkam. Da die Frau nicht rechtzeitig anhalten konnte, zog sie nach links und streifte hierbei einen entgegenkommenden Pkw, VW eines 37-Jährigen wodurch ein Sachschaden von circa 800 Euro entstand.

Der Fußgänger wird gebeten sich als Zeuge beim Polizeirevier Aalen, Telefon: 07361/524-0 zu melden.

Aalen: Fahrzeug übersehen - 2000 Euro Sachschaden

Auf rund 2000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag entstand. Rückwärts fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Pkw VW Golf von einem Grundstück kommend, auf die Ulmer Straße ein. Dabei streifte er den Pkw VW Caddy eines 72-Jährigen, der seinerzeit von einem Grundstück auf die Ulmer Straße einfuhr.

Aalen-Wasseralfingen: Radfahrerin leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich eine 30 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Sturz am Mittwochabend zu. Gegen 21.20 Uhr bog ein ebenfalls 30-Jähriger mit seinem Pkw Audi von der Schafgasse auf die Wilhelmstraße ein. Hierbei übersah er die auf dem Radweg fahrende Frau und erfasste sie mit seinem Fahrzeug. Die 30-Jährige trug zur Unfallzeit keinen Schutzhelm; außerdem war ihr Rad wohl nicht beleuchtet. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1100 Euro.

Aalen-Unterkochen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Wöhrstraße / Aalener Straße missachtete ein 77-jähriger Hyundai-Fahrer am Mittwochabend gegen 21 Uhr die Vorfahrt eines 23 Jahre alten BMW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbeding musste eine 25-Jährige ihren Pkw Fiat am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der Fackelbrückenstraße anhalten. Dies erkannte eine 37-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Ford-Transit auf, wobei ein Sachschaden von rund 1100 Euro entstand.

Hüttlingen: Unfallflucht

Bereits am Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr bemerkte ein 53-Jähriger, dass sein Pkw Ford, der im Bärenhaldenweg abgestellt war, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Unflätiger Pkw-Lenker

Am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr befuhr ein 74-Jähriger mit seinem E-Bike die Hegelstraße in Richtung Alte Heidenheimer Straße, von wo aus er nach rechts in Richtung Stadtmitte abbog. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Pkw BMW, der die bevorrechtigte Alte Heidenheimer Straße befuhr, ärgerte sich offenbar über das knappe Einbiegen des Radlers, so dass er neben dem E-Bike herfuhr und ständig durch die geöffnete Beifahrerscheibe schimpfte und den 74-Jährigen beleidigte. Dieser wiederum war durch das Verhalten des Autofahrers so abgelenkt und verunsichert, dass er ca. 150 m weiter an der Einmündung zur Sandstraße gegen ein Verkehrszeichen fuhr und dabei auf die Straße stürzte. Der 74-Jährige zog sich bei dem Sturz Verletzungen an der Schulter zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der BMW fuhr ohne anzuhalten davon. Zeugen, die Hinweise auf den schwarzen BMW bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwoch zwischen 8 und 12 Uhr einen Sachschaden von rund 800 Euro, als er einen in der Karlstraße abgestellten Pkw VW Golf beschädigte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Radfahrerin übersehen

Kurz vor 12.30 Uhr am Mittwochmittag kam es auf der Daimlerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Mit ihrem Pkw Mercedes Benz befuhr eine 54-Jährige die Daimlerstraße in Fahrtrichtung Rattstadt. Auf dem Fahrradweg näherte sich die Jugendliche, die von der Autofahrerin übersehen wurde. Die 15-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht; am Fahrzeug der 54-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Zu spät erkannte ein 26-Jähriger am Mittwochnachmittag, dass ein vor ihm auf der Lorcher Straße fahrender Pkw Audi verkehrsbedingt angehalten hatte. Er fuhr mit seinem Pkw Skoda auf, wobei gegen 16.30 Uhr ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 48 Jahre alte Audi-Fahrer blieben unverletzt.

Heubach: Hund verursacht Verkehrsunfall

Kurz vor 17 Uhr am Mittwochnachmittag verließ ein Hund das heimische Grundstück und rannte auf die Fahrbahn der Hauptstraße. Ein 45 Jahre alter Hyundai-Fahrer leitete beim Erkennen des Tieres eine Vollbremsung ein. Ein weiterer Pkw Hyundai fuhr auf das stehende Fahrzeug auf, weil der 23 Jahre alte Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: 1500 Euro Schaden

Über einen abgesenkten Bordstein fuhr eine 62-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr mit ihrem Pkw Mazda auf die Neckarstraße ein. Dabei streifte sie den Pkw Peugeot eines 19-Jährigen, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand.

Mögglingen: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der Heuchlinger Straße streiften sich am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr in einer Rechtskurve der Pkw Mercedes Benz einer 28-Jährigen und der Pkw Toyota einer 37-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro.

Waldstetten: Von der Bremse gerutscht

Ein 73-Jähriger verursachte am Mittwochvormittag gegen 11.40 Uhr einen Sachschaden von rund 15.000 Euro. Mit seinem Pkw BMW fuhr er zur Unfallzeit in den Kreisverkehr in der Hauptstraße ein. Hierbei kam er wohl mit dem Fuß von der Bremse, wodurch das Fahrzeug gegen eine Hauswand fuhr. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Täferrot: 4000 Euro Sachschaden

Mit ihrem Pkw Audi fuhr eine 23-Jährige am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr auf den verkehrsbedingt abbremsenden Lkw einer ebenfalls 23-Jährigen auf. Diese hatte wohl wegen eines die Fahrbahn querenden Eichhörnchens abgebremst. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

