Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: "Neugierige Schweine" entwendet, Trunkenheitsfahrt, illegale Müllentsorgung, Sachbeschädigung und Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung

Durch einen Steinwurf wurde zwischen Mittwoch, 20:15 Uhr und Donnerstag, 7:30 Uhr die Türe zu einem Drogeriemarkt in der Karlstraße beschädigt. Es entstand Sachschande in bislang unbekannter Höhe.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: In Schlangenlinien auf Autobahn

Ein Zeuge meldete am Donnerstag kurz vor 8:00 Uhr, dass ein VW Amarok auf der A7 in Schlangenlinien war und an der Anschlussstelle Dinkelsbühl abgefahren sei. Wenig später konnte eine Streife den Pickup-Truck in der Dr.-Bareilles-Straße feststellen und anhalten. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch. Auch schien der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss zu stehen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Einen Urintest verweigerte der 29-Jährige. Daraufhin wurde er in eine Klinik gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Dem Mann droht nun ein Strafverfahren.

Schwäbisch Hall: "Neugierige Schweine" gestohlen

Zwischen Freitag, 16.08.2019 und Montag, 19.08.2019 wurde aus dem Diakoniekrankenhaus ein auf Station B0 ausgestelltes Bild mit dem Titel "neugierige Schweine" entwendet. Das Acrylbild geht auf den Künstler Sacker zurück und hat einen Wert von etwa 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Schwäbisch Hall unter Telefon 0791 400-0 entgegen. .

Obersontheim: LKW vs. PKW

Gegen 11:10 Uhr befuhr ein 53-Jähriger in seinem Daimler-Sattelzug mit Auflieger die Ortsdurchfahrt Oberfischach in Richtung Herlebach. Dabei kam er mit seinem Auflieger zu weit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden VW Beetle einer 42-Jährigen zusammen. An dem VW entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Satteldorf: Illegal Müll entsorgt

Weil seine Mülltonnen zuhause bereits voll seien, hatte ein 49-Jähriger die Idee, vier Säcke zu je 90 Liter mit Hausmüll am Parkplatz Bronnholzheim an der A6 zu entsorgen. Der Verursacher konnte am Mittwoch ermittelt werden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell