Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen-Seigertshausen: 500,- Euro Sachschaden bei Brand in Küche

Homberg (ots)

Neukirchen-Seigertshausen Schwelbrand in Küche Brandzeit: 12.08.2019, 10:20 Uhr Sachschaden in Höhe von 500,- Euro entstanden heute Vormittag bei einem Küchenbrand in einem Zweifamilienhaus in der Roppershäuser Straße. Eine 84-jährige Hausbewohnerin hatte einen Topf mit Wasser auf den Herd vergessen. Durch die heiße Herdplatte entstand ein kleiner Schwelbrand, welcher eine Plastikschüssel und einen Toaster zum Schmelzen brachte. Die Hauseigentümerin, welchen im gleichen Haus wohnt, bemerkte den Brandgeruch und verständigte die Feuerwehr, welche den Brand löschte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

