Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Glasfassade demoliert - Reifen gestohlen

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: Reifen entwendet

In der Traubenstraße begab sich am Freitagvormittag ein Dieb in eine geöffnete Tiefgarage und entwendete ein Satz Winterreifen der Marke Continental, die auf Mercedes-Felgen montiert waren. Der Wert der Reifen wurde auf über 2000 Euro beziffert. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, der zwischen 8.45 Uhr und 10.45 Uhr verübt wurde, sollte sich bitte bei der Polizei in Weinstadt unter Tel. 07151/65061 melden.

Waiblingen: Vandalismus

Die Glasfassade der "Galerie Stihl" in der Straße Weingärtner Vorstadt wurde in der Nacht zum Freitag mutwillig beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Hinweise zur Tatgeschehen und zu der Personengruppierung, die sich dort am Vorabend aufgehalten hat, wird von der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 erbeten.

