Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 10:30 Uhr

Aalen (ots)

Schorndorf: Einbrecher bei der Tatausführung gestört

Unbekannte versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag um 01.01 Uhr in eine Firma, die sich in der Straße Kellerwiesen befindet, einzubrechen. Da sie während der Tatausführung durch einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gestört wurden, gingen beide Täter flüchtig. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000.- Euro. Die Täter werden als ca. 25 Jahre alt, einmal dunkel und einmal hell gekleidet beschrieben.

