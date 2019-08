Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung auf Schulhof und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Dewangen: Sachbeschädigung auf Schulhof

Unbekannte beschädigten an einer Baumaschine, die auf einem Schulhof in der Hohenstaufenstraße abgestellt war, die Rücklichter, wobei ein Schaden in noch nicht bekannter Höhe entstand. Eine Anwohnerin hatte am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr die Polizei verständigt, nachdem die Hupe der Dampfwalze dauerhaft in Betrieb war. Beamte des Polizeireviers Aalen stellten außerdem fest, dass vor dem Schuleingang Diesel ausgeleert wurde. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Hüttlingen: Von der Bremse gerutscht

Verkehrsbedingt musste eine 73-Jährige ihren Pkw Fiat am Sonntagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der Lengenfelder Straße anhalten. Eine 27-Jährige, die mit ihrem Pkw Mercedes Benz hinter dem Fiat stand, rutschte von der Bremse, wodurch der Pkw zunächst gegen das vor ihr stehende Fahrzeug und anschließend gegen eine Mauer prallte.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Sonntagmorgen, 5.30 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Pkw Audi beschädigte, der in der Bahnhofstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Oberkochen: Wohnwagen machte sich selbständig

Gegen 9.45 Uhr am Sonntagmorgen befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Pkw Ford, an dem ein Wohnwagen angehängt war, die Katzenbachstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich der Wohnwagen vom Pkw und rollte ungebremst gegen eine Mauer, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Rangieren ihres Pkw VW Golf beschädigte eine 54-Jährige am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr einen Pkw VW Tiguan, der auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Seestraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 78-Jähriger bereits gegen 11.45 Uhr an selber Örtlichkeit verursachte, als er mit seinem Pkw Opel einen Pkw Audi streifte.

Ellwangen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 2220 zwischen Eigenzell und Rattstadt erfasste ein 37-Jähriger am Montag gegen 00.10 Uhr mit einem Pkw Mercedes Benz ein die Fahrbahn querendes Reh, wobei an seinem Fahrzeug ein Schaden von rund 1000 Euro entstand.

Jagstzell/BAB7: Auffahrunfall

Im Stop-and-Go-Verkehr fuhr ein 72-jähriger Opel-Fahrer am Sonntag gegen 14 Uhr auf den Passat eines 41-Jährigen auf. Bei dem Unfall, der sich im Stau zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen ereignete, entstand rund 7000 Euro Schaden.

Heubach: Radfahrerin gestürzt

Eine 51-Jährige befuhr am Sonntagnachmittag mit ihrem Pedelec einen Waldweg zwischen der Scheuelbergstraße und dem Kolpinghaus. Dabei kam sie gegen 15.15 Uhr auf dem Schotterweg alleinbeteiligt zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert.

Heubach: Unfallflucht

In der Fitz-Spießhofer-Straße wurde am Freitag zwischen 8.45 Uhr und 18.30 Uhr ein VW Golf an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Bartholomä: Radfahrer verletzt

Ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer kam am Samstagabend unweit des Äußeren Kitzinghofes aufgrund einer Unachtsamkeit mit seinem Pedelec alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Dabei wurde er leicht verletzt und zur Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

