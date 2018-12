FW-E: Oldtimer brennt in Garage eines Mehrfamilienhauses, eine leicht verletzte Person und großer Sachschaden

Historischer PKW mit Löschschaum gelöscht Bild-Infos Download

Essen-Haarzopf, Hatzper Straße, 09.12.2018, 13.21 Uhr (ots) - Am 2. Adventssonntag rückte die Feuerwehr Essen um 13:21 Uhr zu einem Brand in der Hatzper Straße aus. Als die Einsatzkräfte der zuständigen Feuerwachen Rüttenscheid, Borbeck, sowie die der Freiwilligen Feuerwehr Margarethenhöhe eintrafen stellten diese schon auf der Anfahrt eine sehr starke Rauchentwicklung fest. Den Grund für den Rauch fand man schnell in der innenliegenden Garage im Untergeschoß eines viergeschossigen Wohnhauses, denn dort war ein historischer PKW infolge einer Verpuffung in Brand geraten. Der Besitzer des Fahrzeuges wurde durch das Brandereignis leicht verletzt. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr wurde die Ausbreitung des Brandes auf die über der Garage liegende Wohnung verhindert. Die Feuerwehrmänner löschten den im Vollbrand stehenden Oldtimer mit Löschschaum ab. Alle Wohnung des Hauses wurden durch die Einsatzkräfte kontrolliert, entgegen anderslautender erster Meldungen befanden sich jedoch keine Personen mehr im Gebäude. Insgesamt drei Personen wurden rettungsdienstlich in Augenschein genommen und versorgt, weitergehende klinische Maßnahmen waren jedoch nicht erforderlich. Insgesamt waren 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Zur Abschätzung der Gebäudeschäden wurden eine Statikerin, zur Kontrolle der Gasversorgung die Stadtwerke Essen hinzugezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (NG/BW)

