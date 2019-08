Polizei Wolfsburg

POL-WOB: E-Scooter ohne Betriebserlaubnis und Pflichtversicherung gestoppt

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Schützenbahn - 25.08.2019, 12:07 Uhr Am Sonntag wurde durch eine Schöninger Polizeistreife ein E-Scooter-Fahrer auf der Schützenbahn in Schöningen gesichtet. Da offensichtlich keine Versicherungsplakette an dem Roller montiert war, stoppten die Beamte den 43-jährigen Schöninger. Bei der Kontrolle staunten die Beamten nicht schlecht über die Kreativität des Mannes. So handelt es sich bei dem Elektroroller um einen Eigenbau ohne erforderliche Betriebserlaubnis. So war es weiterhin nicht verwunderlich, dass kein Versicherungsschutz für den Roller bestand. Den Schöninger erwartet nun neben einer Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein Bußgeldverfahren auf Grund des unzulässigen E-Scooter. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass nur Elektrofahrzeuge (zwischen 6 und 20 Km/h) auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden dürfen, die den Anforderungen der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung entsprechen und über eine gültige Versicherungsplakette verfügen.

