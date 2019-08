Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Flucht vor der Polizei endet in Sackgasse

Wolfsburg (ots)

Samstag 24.08.19, 22:10 Uhr

Am späten Samstagabend, fiel einer Funkstreifenbesatzung, ein mit vier Personen besetzter Audi, im Stadtteil Kreuzheide auf. Als die Beamten sich entschlossen, den Audi zu kontrollieren, gab der am Steuer sitzende 18-Jährige Wolfsburger Gas und bog in das Wohngebiet Kreuzheide-Süd ein. Unter Missachtung von Anhaltesignalen, durchfuhr er in der Spandauer Straße, die dortige Tempo 30-Zone mit fast 70 Stundenkilometern und bog anschließend in die Prenzlauer-Berg-Straße ein. Hier endete die Flucht in einer Sackgasse. Alle vier Insassen, darunter zwei Frauen sprangen aus dem Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in die Reinickendorfer Straße. Der 18-jährige konnte nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Einen Führerschein besitzt er nicht. Den Autoschlüssel nahm er sich, ohne Wissens seiner Mutter. Hinweise auf Alkohol-oder Drogenkonsum lagen nicht vor. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

