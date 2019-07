Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nordstadt: Radler bei Unfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagnachmittag, 04.07.2019, ein 40 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er ist an der Vahrenwalder Straße, Kreuzung Industrieweg, gestürzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Verkehrsunfalldienstes Hannover war ein 22 Jahre alter Mann gegen 17:00 Uhr mit einem Opel Zafira auf der Vahrenwalder Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zum Industrieweg bog er nach rechts in selbigen ab und brachte sein Auto zum Stehen, da sich der 40-jährige Radfahrer aus gleicher Richtung näherte und vorfahrtsberechtigt geradeaus fahren wollte. Er umfuhr mit dem Zweirad der Marke Favoriet Singlespeed den Wagen und kam dann mutmaßlich aufgrund seiner Geschwindigkeit zu Fall. Eine Berührung zwischen dem Auto und dem Radler hat es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gegeben. Infolge des Sturzes wurde der Radler schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 200 Euro. /ahm, now

