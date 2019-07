Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung und erneuter Zeugenaufruf Autofahrer (23) bei Frontalzusammenstoß lebensgefährlich verletzt - Fahrer erliegt seinen Verletzungen

Hannover (ots)

Der am 27.06.2019 bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße (K) 251 in Seelze lebensgefährlich verletzte VW-Fahrer ist heute Mittag in einer Klinik verstorben.

Die Beamten des Verkehrsunfalldienstes Hannover suchen weiterhin Zeugen des Vorfalls, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /now, has

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4308806

