Polizeidirektion Hannover

POL-H: Autofahrer (23) bei Frontalzusammenstoß lebensgefährlich verletzt - Verkehrsunfalldienst sucht Zeugen

Hannover (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist Donnerstagmittag, 27.06.2019, ein 23 Jahre alter VW-Fahrer auf der Kreisstraße (K) 251 in Seelze in den Gegenverkehr geraten und gegen einen Tanklastzug geprallt. Dabei ist der junge Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Autofahrer gegen 11:20 Uhr mit seinem Polo auf der K 251, aus Döteberg kommend, in Richtung Hannover. Nachdem er die Ortschaft verlassen hatte, geriet er aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Actros Tanklastzug eines 54-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der Wagen kam mit dem Heck senkrecht in den Himmel zeigend zum Stehen. Dabei lehnte der VW gegen den Tanklastzug und eine angrenzende Hecke.

Nachdem Feuerwehrkräfte den 23-Jährigen aus dem Pkw befreit hatten, brachte ihn ein Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Zu einem Austritt des im Lastzug transportierten Treibstoffs kam es nicht.

Aktuell ist die K 251 voll gesperrt, es kommt zu Behinderungen. Den entstandenen Gesamtschaden schätzen die Beamten derzeit auf 100.000 Euro.

Nun sucht der Verkehrsunfalldienst Hannover Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /now, ahm

