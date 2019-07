Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung! Vermisster Senior Ernst-Günter R. wohlbehalten aufgefunden

Hannover (ots)

Der seit Mittwochmittag (03.07.2019) vermisste 80 Jahre alte Ernst-Günter R. ist gefunden. Er ist am späten Mittwochabend von Polizeibeamten in Groß Buchholz wohlbehalten angetroffen worden.

Ein Anwohner der Straße In den sieben Stücken (Groß Buchholz) hatte den Vermissten gegen 20:30 Uhr bemerkt und die Polizei alarmiert. Diese trafen den 80-Jährigen wohlbehalten im Bereich Praetoriusweg an und brachten ihn zurück in das Pflegeheim in Kirchrode. /isc, schie

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4314373

