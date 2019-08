Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Unfall in Crailsheim, Polizeibeamter durch Faustschlag in Gaildorf verletzt und andere Ereignisse

Schwäbisch Hall (ots)

Crailsheim: Frau bei Frontalzusammenstoß getötet

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw auf der L 1041 zwischen Crailsheim und Tiefenbach ist am Montagvormittag, um 09:45 Uhr eine Frau zu Tode gekommen. Die Landesstraße ist derzeit voll gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Weitere Informationen folgen.

Crailsheim: Radfahrer geriet in Sommergewitter

Ein 78 Jahre alter Radfahrer ist am Sonntagnachmittag bei plötzlich eintretendem Starkregen gestürzt und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Der Senior war um 16:25 Uhr auf dem Fuß- und Radweg von Crailsheim in Richtung Goldbach unterwegs, als er von dem Regen überrascht wurde. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sachschaden ist nicht entstanden.

Schrozberg: Motorradfahrerin leicht verletzt - Zeugen gesucht

Eine 46 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Samstag bei einer Vollbremsung gestürzt und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war um 17:30 Uhr im Rothenburger Weg unterwegs, als eine 24-jährige Fiat-Fahrerin vom Fahrbahnrand anfuhr und der Motorradfahrerin entgegenkam. Die Bikerin erschreckte sich und leitete eine Vollbremsung ein. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Die Motorradfahrerin wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wurde auf circa 1.500 Euro beziffert. Zum genauen Unfallhergang sucht die Polizei Crailsheim Zeugen und bittet diese sich unter Telefon 07951/480-0.

Gaildorf: Polizeibeamter durch Faustschlag verletzt

Mit einem gezielten Faustschlag hat am Samstagnachmittag ein 37 Jahre alter Mann in Gaildorf einen Polizeibeamten verletzt. Eine Streifenbesatzung hatte am Samstagnachmittag auf richterliche Anordnung eine Wohnung betreten, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung mit dem Mann gekommen war.

Nachdem ein zunächst unbekannter Mann mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug gefahren war, hatten die polizeilichen Ermittlungen zu der Wohnung einer Frau geführt, in der sich auch deren 37-jähriger Freund befand. Die Frau und der Mann verweigerten um 13:45 Uhr den Beamten den Zutritt, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Der 37-Jährige wurde zunehmend aggressiver, was in einem Faustschlag gegen einen Polizeibeamten gipfelte. Nachdem zwei weitere Streifenbesatzungen hinzugezogen wurden, konnte die Wohnung schließlich betreten werden. Dort konnte auch ein 34-jähriger Tatverdächtiger angetroffen werden, der im Verdacht steht mit dem Pkw gefahren zu sein. Der verletzte Polizeibeamte musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Dienstunfähigkeit trat nicht ein.

Auf den 37-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und Körperverletzung zu. Dem 34-Jährigen droht ein Strafverfahren, unter anderem wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Ermittlungen dauern an.

