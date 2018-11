POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 27.11.2018

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht Am 26.11.2018, gegen 13.00 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen ein Verkehrszeichen in Seesen in der Straße Am Markt. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch Zeugen wurde bekannt, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug vermutlich um einen Klein-LKW gehandelt habe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. (Bür)

Verkehrsunfallflucht Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es in der Zeit vom 23.11.2018, 12.00 Uhr, bis 26.11.2018, 12.45 Uhr, in Seesen, am Wilhelmsplatz. Hier bog vermutlich ein LKW vom Wilhelmsplatz kommend nach links auf die B 248 ab und touchierte die Fußgängerlichtsignalanlage am rechten Fahrbahnrand der B 248, so dass diese verbogen wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort. Ein genauer Schaden steht bisher noch nicht fest. (Bür)

Verkehrsunfall Am 26.11.2018, gegen 07.20 Uhr, befuhr eine 47-jährige Frau aus Herzberg mit ihrem PKW die K 58 von Herrhausen in Richtung Seesen. Im Verlauf einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr auf einer Länge von ca. 20 Meter einen Graben und wühlte dort das Erdreich auf. Der genaue Schaden ist noch nicht bekannt. (Bür)

Wildunfall Am 26.11.2018, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Mann aus Goslar mit seinem PKW die B 82 von Rhüden in Richtung Langelsheim. In Höhe Hahausen wechselte ein Reh über die Fahrbahn und wurde vom PKW erfasst und getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. (Bür)

Wildunfall Bereits zuvor kam es am 26.11.2018, 17.20 Uhr, zu einem weiteren Wildunfall. Hier befuhr eine 37-jährige Frau aus Seesen mit ihrem PKW die K 57 aus Engelade kommend in Richtung Seesen und erfasste ein Reh, das über die Fahrbahn lief. Auch hier wurde das Reh getötet und am Fahrzeug entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. (Bür)

