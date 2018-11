POL-GS: Zerstörte Scheibe

Goslar (ots) - Braunlage: In der Zeit zwischen Freitag, 23.11.2018 gegen 18:00 Uhr und Montag, 26.11.2018 gegen 13:30 Uhr wurde in der Herzog-Wilhelm-Straße die Scheibe eines Anbaus durch einen bislang unbekannten Täter stark beschädigt. Der angegangene Anbau befindet sich in einem Hinterhof, der nur über eine private Hofeinfahrt zu erreichen ist. Der Schaden an der ca. 200 x 95 cm großen Scheibe wird auf 400 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell