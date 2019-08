Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Leichter Sachschaden durch Brand auf einem Balkon in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Leichter Sachschaden ist bei einem Brand auf einem Balkon am Mittwoch, 14. August 2019, gegen 5:20 Uhr, in der Hindenburgstraße in Delmenhorst entstanden.

Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte den Brand auf einem Balkon eines Zweiparteienhauses und betätigte daraufhin den Notruf.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der brennende Inhalt eines Blumenkübels, der ursprünglich auf dem Balkon der Obergeschosswohnung hing, auf der Rückseite des Gebäudes am Boden festgestellt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Delmenhorst konnten den Brand schnell löschen.

Als Ursache für den Brand konnte vermutlich die unsachgemäße Entsorgung von noch heißer Kohle festgestellt werden.

Durch den Brand wurden Teile der Hausfassade beschädigt. Der Schaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

