Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst/ Landkreis Oldenburg/ Landkreis Wesermarsch: Neues Schuljahr startet

Delmenhorst (ots)

Etwa 2600 Kinder werden in diesem Jahr voraussichtlich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch eingeschult. Für sie beginnt der Schulalltag mit ihrer Einschulung am Samstag, 17. August. Für alle anderen Schulkinder startet das neue Schuljahr bereits am Donnerstag. Aus diesem Anlass appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer und mahnt zu besonderer Vorsicht und Rücksichtnahme. Gerade zu Beginn des Schuljahres muss mit unbedachten Aktionen der "Neulinge" gerechnet werden. Hier sind insbesondere die Eltern gefragt, mit ihren Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr einzuüben. So können sie zum Beispiel bereits gemeinsam im Vorfeld den Schulweg abgehen und hierbei besondere Gefahrenstellen besprechen. Wichtig ist auch, dass die Eltern für eine gute Erkennbarkeit ihrer Kinder sorgen. Dies kann z.B. in Form von leuchtende Warnwesten, Kragen oder Schulranzenbezügen geschehen. Auch helle Oberbekleidung, am besten mit reflektierenden Streifen, ist hilfreich.

Üben sollten Eltern auch mit Kindern, die mit Bussen zur Schule gebracht werden. Auch hier gibt es Gefahrenquellen, z.B. an Bushaltestellen, an denen sie den vorbeifahrenden Verkehr im Blick haben müssen. Die Kinder müssen lernen, dass sie beim Aussteigen aus dem Bus auf Radfahrer und Fußgänger achten müssen. Besonders wichtig: Niemals direkt vor oder direkt hinter dem Bus die Fahrbahn queren.

Kinder, die mit Autos zur Schule gebracht werden, müssen vorschriftsmäßig gesichert sein. Bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und einer Körpergröße von unter 1,50 Meter ist ein geeigneter Kindersitz Pflicht. Fehlende oder mangelhafte Sicherung von Kindern im Auto kann mit bis zu 70 Euro geahndet werden. Das Ein- und Aussteigen sollte nur über die verkehrsabgewandte Seite erfolgen. Eltern sollten sich auch genau überlegen, ob es notwendig ist, ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu fahren. Weniger Verkehr hilft, das gefährliche Verkehrschaos vor den Schulen zu verhindern.

Um den Kindern einen möglichst sicheren Start in den Schulalltag zu ermöglichen, wird die Polizei insbesondere in den ersten Wochen die Schulwege vermehrt im Blick haben. Natürlich wird die Überwachung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten einer der Schwerpunkte der Polizei sein. Auch die Stadt Delmenhorst sowie die Landkreise Oldenburg und Wesermarsch werden Geschwindigkeitskontrollen und -messungen in der Nähe der Grundschulen durchführen

Weiterhin wird die Einhaltung der Vorschriften zur Kindersicherung in Kraftfahrzeugen kontrolliert. Außerdem haben die Polizeibeamten unter anderem Verstöße gegen die Halte- und Parkvorschriften im Schulumfeld und im Bereich der Schulwege im Blick.

