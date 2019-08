Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 13-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Nordenham. Bei einem Verkehrsunfall am Montag auf der Midgardstraße wurde ein 13-jähriger Radler leicht verletzt. Eine 58-jährige Nordenhamerin fuhr mit ihrem VW Up in Richtung Adolf-Vinnen-Straße und wollte ihren Pkw linksseitig in einer Parklücke parken. Hierbei übersah sie den ihr entgegenkommenden Jungen und kollidierte mit diesem. Der 13-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Schaden am Fahrrad und am Pkw wird auf ca. 800 EUR geschätzt.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Désirée Krikkis

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell