Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Alfeld, Südwall, Postparkplatz 18.02.2019, gg. 16.30 Uhr Ein 44-jähriger aus Duingen hatte seinen Pkw kurz auf dem Postparkplatz abgestellt. Als er nach wenigen Minuten zurückkam bemerkte er frische Unfallspuren an seinem vorderen rechten Kotflügel. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Schadenshöhe ca. 500,-- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld unter 05181/91160 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Hildesheim

