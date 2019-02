Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter schlägt Scheiben an Kiosk und Bäckerei ein

Hildesheim (ots)

(jpm)Am 17.02.2019, kurz vor 01:00 Uhr, schlug ein bisher unbekannter Täter mit einem Hammer die Scheiben an den Haupteingängen eines Kiosks sowie einer Bäckerei in der Ladenzeile der Ehrlicherstraße in Hildesheim ein.

Er wurde dabei von Zeugen beobachtet, die kurz darauf die Polizei alarmierten. Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen aus, konnten den Mann jedoch nicht mehr antreffen.

In den Scheiben entstanden jeweils Löcher, die allerdings nicht geeignet waren, um sich durch diese Zutritt zu den betroffenen Geschäften zu verschaffen. Der Gesamtschaden wurde vorerst auf ca. 400 Euro geschätzt.

Zu dem bisher unbekannten Beschuldigten liegt folgende Beschreibung vor: Ca. 175 - 180 cm groß - schlank - graue Kapuzenjacke - graue Stoffmütze - dunkle verwaschene Jeans - Dreitagebart - führte Umhängetasche und Hammer mit.

Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell