Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brände und Unfälle

Aalen (ots)

Oberrot: Kellerbrand

Im Keller eines Einfamilienhauses in der Hirtenstraße ist am Montagvormittag ein Brand ausgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war gegen 10:40 Uhr an einer Waschmaschine vermutlich infolge eines technischen Defekts ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer griff auf einen Trockner und einen Gefrierschrank über, wodurch alle drei Geräte zerstört wurden. Die Feuerwehr rückte mit 30 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen an und hatte den Brand schnell gelöscht. Bei dem Feuer war ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Der Rettungsdienst und die Polizei waren jeweils mit einem Fahrzeug im Einsatz.

Mainhardt: Heckenbrand

Beim Abflammen von Unkraut ist am Montag um 09:10 Uhr eine Tuja-Hecke in Brand geraten. Anwohner reagierten schnell und löschten das Feuer größtenteils ab, die alarmierte Feuerwehr musste Nachlöscharbeiten durchführen. Der Sachschaden wurde auf circa 500 Euro beziffert. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei war mit einer Streife vom Polizeiposten vor Ort.

Gaildorf: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat bereits am Freitag, zwischen 10:30 Uhr und 10:50 Uhr einen geparkten Pkw, Dacia beschädigt, welcher in der Gartenstraße auf dem Kundenparkplatz beim REWE-Markt abgestellt war. Der Sachschaden wurde auf circa 1.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Gaildorf, Telefon 07971/95090.

Fichtenau: Radfahrer von Reh schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich am Montagvormittag eine 60 Jahre alte Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Reh zugezogen. Der Frau war um 11:19 Uhr in Wildenstein in der Crailsheimer Straße in Richtung Crailsheim unterwegs, als plötzlich ein Reh auf der Fahrbahn auftauchte. Die Radfahrerin zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert werden. Der Reh hielt sich nach dem Unfall noch kurze Zeit in einem angrenzenden Garten auf, ehe es davonrannte.

Satteldorf: Auf unbekannten Sattelauflieger aufgefahren

Ein 59 Jahre alter Autofahrer befuhr am Montag, um 10:30 Uhr mit seinem Ford die A 6 zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg. Hierbei wollte er einen vorausfahrenden Sattelzug überholen, bemerkte jedoch im letzten Augenblick, dass neben ihm bereits weißer Pkw den Sattelzug überholte. Der Ford-Fahrer führte noch eine Vollbremsung durch, konnte jedoch ein Auffahren auf den Sattelzug nicht mehr verhindern. Durch herumfliegenden Trümmerteile wurde ein nachfolgender Ford eines weiteren 59-Jährigen beschädigt. An den beiden Autos war ein Sachschaden von insgesamt 9.000 Euro entstanden. Der Sattelzugfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise erbittet die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall, Telefon 07904/94260.

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

