POL-AA: Ostalbkreis: Tätlicher Angriff gegen Polizisten, Einbruchsversuch, Unfälle und Hundebiss

Bopfingen: Betrunken und aggressiv

Ein Zeuge verständigte am Montagabend gegen 23 Uhr die Polizei, nachdem er einen Mann beobachtet hatte, der offenbar unter Alkoholeinwirkung stehend, Auto gefahren war. Anhand des genannten Kfz-Kennzeichens wurde die Wohnanschrift des Fahrzeughalters angefahren, wo der 43-Jährige eben dabei war, sein Fahrzeug in der Garage abzustellen. Nachdem der Mann ausgestiegen war, ging er mit schwankendem Gang auf die Polizeibeamten zu. Auf die Aufforderung, seine Papiere vorzuzeigen, reagierte er äußerst aggressiv. Nachdem er in bedrohlicher Weise auf die Polizisten zuging, wurden ihm Handschließen angelegt, wobei der 43-Jährige versuchte, nach einem Taschenmesser zu greifen, welches er in der Hosentasche hatte. Mit seinem Fuß, an dem er Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen trug, trat er einen der Beamten ins Gesicht. Nachdem dem renitenten Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen worden war, wurde er bis Dienstagmorgen, 6 Uhr in Polizeigewahrsam genommen.

Westhausen: Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 61-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend zu. Kurz nach 19.30 Uhr befuhr er mit seinem Rad die Kreisstraße 3319 zwischen Westhausen und Hardtbuck. Von dort bog er auf einen Feldweg ein, auf dem ihm ein Traktor entgegenkam. Um diesen passieren zu lassen, hielt der 61-Jährige an. Beim Vorbeifahren streifte der 55-jährige Traktorfahrer den stehenden Mann, wobei er sich eine Verletzung am Ellenbogen zuzog.

Aalen: Rücksichtsloser Autofahrer

Kurz nach 18 Uhr nahm eine 38-Jährige ihre einjährige Tochter aus dem Kinderwagen, den sie neben ihrem Fahrzeug in der Tiefgarage im Rathaus abgestellt hatte. Während sie das Kleinkind in den Kindersitz im Pkw setzte, parkte ein bislang Unbekannter gegenüber seinen Pkw rückwärts aus, wobei er mit Schrittgeschwindigkeit gegen den Kinderwagen fuhr. Dieser wurde dadurch rund 30 cm zur Seite geschoben. Die Frau sprach den Fahrer durch dessen geöffnetes Fenster an. Den Angaben der 38-Jährigen zufolge, setzte der Mann absichtlich ein zweites Mal zurück und fuhr erneut gegen den Kinderwagen. Das Kennzeichen des Fahrzeuges ist bekannt, das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Abtsgmünd: Unfallflucht

Bereits zwischen Freitagabend, 22 Uhr und Samstagmorgen, 9 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker den Gartenzaun eines Areals im Erlesweg, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig

Am Montagnachmittag stellte kurz vor 15.30 Uhr eine 29-Jährige ihren Pkw Nissan auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufscenters in der Hofherrnstraße ab. Da sie den Pkw offenbar nicht ausreichend absicherte, machte dieser sich selbständig und rollte gegen einen geparkten Lkw, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Mögglingen: Aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 5500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 5.40 Uhr auf der B 29 ereignete. Mit seinem Pkw Ford fuhr ein 29-Jähriger zur Unfallzeit auf den verkehrsbedingt anhaltenden 36-jährigen Ford-Fahrer auf. Der 36-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Ellwangen: Einbruchsversuch

Rund 500 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte beim Versuch, in die Räume der Katholischen Kirchengemeinde St. Vitus am Philipp-Jeningen-Platz einzubrechen. Die Täter machten sich hierzu an einem Fenster zu schaffen. Die Tatzeit kann auf den Bereich zwischen Sonntagabend, 23.30 Uhr und Montagnachmittag, 14.30 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken ihres Pkw Mini beschädigte eine 34-Jährige am Montagvormittag gegen 10.40 Uhr einen Mercedes Benz, der auf dem Kundenparkplatz eines Gartencenters in der Haller Straße abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Herlikofen: Fahrzeug übersehen

Beim Abbiegen von der Straße Am Limes in die Messelsteinstraße übersah ein 19-Jähriger BMW-Fahrer am Montagabend gegen 17.30 Uhr den Pkw VW Passat eines 37-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Mutlangen: Unfall beim Ausparken

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 41-Jährige am Montagnachmittag verursachte, als sie kurz nach 16.30 Uhr mit ihrem Pkw Audi einen in der Wetzgauer Straße abgestellten Pkw VW beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: 2000 Euro Sachschaden

Beim Vorbeifahren streifte eine 48-Jährige am Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr mit ihrem VW Bus den Anhänger eines Pkw, der in der Lindenfirststraße abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Durlangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt überstand eine 19-Jährige am Montagnachmittag einen vor ihr verursachten Verkehrsunfall. Kurz vor 15 Uhr kam sie mit ihrem Pkw Ford Fiesta auf der B 298 zwischen Spraitbach und Schwäbisch Gmünd von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall entstand am Fahrzeug der jungen Frau wirtschaftlicher Totalschaden.

Schwäbisch Gmünd: Hund biss zu

Am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr trug eine 64-Jährige in der Klarenbergstraße mehrere Briefe aus. Dort kam ihr aus einem Gartengrundstück ein Jagdhund entgegen, sprang an der Frau hoch und biss sie in den Arm. Die 64-Jährige erlitt dadurch eine leichte Verletzung, die ärztlich behandelt werden musste. Der Hundebesitzer ist bekannt, die Polizei ermittelt.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 73-Jähriger seinen Pkw Mercedes Benz am Montagmorgen gegen 10 Uhr auf der B 29, Auffahrt Schwäbisch Gmünd-Ost anhalten. Ein 35-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW Golf auf, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

