POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall:

Satteldorf: Vier Leichtverletzte und Sachschaden

Vier Leichtverletzte und etwa 17.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich kurz vor 12:00 Uhr ereignete. Eine 31-Jährige BMW-Fahrerin wollte von der B290 in Richtung Autohof Satteldorf abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Peugeot-Kleintransporter eines 33-Jährigen.Der Transporter drehte sich daraufhin und kollidierte mit einem in Richtung B290 fahrenden BMW einer 44-Jährigen. Die 31-jährige BMW-Fahrerin, ein 1-jähriges und ein 5-jähriges in dem BMW mitfahrendes Kind, sowie der Fahrer des Peugeot wurden leicht verletzt Dabei musste die Frau und die zwei Kinder im Krankenhaus versorgt werden, der Peugeot-Fahrer konnte vor Ort behandelt werden.

Gaildorf: Roller beschädigt

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 4:15 Uhr und 17:30 Uhr mittels eines spitzen Gegenstandes den Sitz eines In der Ebene geparkten Motorrollers der Marke Aprilia beschädigt. Dabei entstand Sachschaden von rund hundert Euro.

Die Polizei Gaildorf sucht nach Zeugen unter Telefon 07971 9509-0.

Sulzbach-Laufen: Container rutscht von Anhänger

Ein 37-Jähriger Brummi-Fahrer war mit seinem Volvo-Truck am Dienstag gegen 3:45 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen rutschte ein mit Sägespänen beladener Container dabei vom Anhänger des Gespanns. Der Container stürzte auf die Fahrbahn und beschädigte diese. Der Inhalt des Containers verteilte sich auf der Fahrbahn. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife sicherte die Unfallstelle ab. Wie hoch der Sachschaden an der Straßeneinrichtung ist, ist noch unklar. An dem Anhänger entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Rosengarten: Motorradfahrerin stürzt

Eine 16-Jährige befuhr am Montag kurz nach 15:00 Uhr die L1054 von Uttenhofen in Richtung Hohenhardtsweiler. Dabei kam sie auf bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und in das unbefestigte Bankett. Dabei stürzte die Jugendliche. Ihr Honda-Leichtkraftrad rutschte gegen eine Leitplanke. Dank entsprechender Schutzkleidung blieb die junge Frau bei dem Unfall unverletzt. Der Schaden an dem Motorrad beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

