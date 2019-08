Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Handwerker entdeckt Schlange auf Baugerüst

Backnang (ots)

Aufregung auf einem Baugerüst herrschte am Montagvormittag in der Aspacher Straße in Backnang. Ein Arbeiter hatte gegen 11:45 Uhr eine rot / weiß gemusterte Schlange entdeckt, den geordneten Rückzug angetreten und die Polizei alarmiert.

Ein fachkundiger Polizeibeamter konnte glücklicherweise schnell Entwarnung geben. Er begutachtete das Exemplar und kam zu dem Ergebnis, dass sich um eine harmlose Königsnatter handelte. Die Schlange ist eigentlich in Nord- und Südamerika beheimatet. Es wird davon ausgegangen, dass sie ausgesetzt wurde oder ausgebüchst ist.

Eine Streifenbesatzung verbrachte die Schlange in die Stuttgarter Wilhelma, wo sie von einer Ärztin untersucht und aufgenommen wurde.

