Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin angefahren

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Eine 39 Jahre alte Frau ist am Mittwochabend (24.07.2019) beim Überqueren der Hauptstraße im Bereich der Schillerpassage von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Die 39-Jährige überquerte gegen 20.25 Uhr die Straße, als sie mit einem BMW einer 43-jährigen Fahrerin zusammenstieß. Die 43-Jährige bog zuvor aus einer gegenüberliegenden Grundstückausfahrt nach links auf die Straße, um ihre Fahrt in Richtung Möhringen fortzusetzen. Dabei übersah sie offenbar die Fußgängerin und stieß mit dieser zusammen.

