Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 60 Jahre alter Mann ist am Mittwoch (24.07.2019) in der Hackstraße mit seinem Transporter von der Straße abgekommen und gegen eine Stadtbahnhaltestelle geprallt. Der 60-Jährige fuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Ford-Transporter die Hackstraße aufwärts in Richtung Schwarenbergstraße. Auf Höhe der Haltestelle Karl-Olga-Krankenhaus kam er aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Haltestelle. Der Fahrer sowie vier weitere Insassen im Alter zwischen 20 und 73 Jahren wurden leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell